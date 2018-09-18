Дмитрий Медведев призвал остановить рост цен на бензин в РФ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал нефтяные компании взять под жесткий контроль цены на бензин.
Дмитрий Медведев отметил, что лимит повышения цен уже выбран и нельзя допустить продолжения роста стоимости.
Премьер добавил, что при неконтролируемом росте цен на бензин правительство будет должно увеличить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на РБК.
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