Дмитрий Медведев призвал остановить рост цен на бензин в РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал нефтяные компании взять под жесткий контроль цены на бензин.

Дмитрий Медведев отметил, что лимит повышения цен уже выбран и нельзя допустить продолжения роста стоимости.

Премьер добавил, что при неконтролируемом росте цен на бензин правительство будет должно увеличить вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на РБК.