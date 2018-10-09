Правительство оценит последствия «закона Яровой» для ритейла

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку и главе Минпромторга Денису Мантурову оценить последствия законопроекта вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Речь идет о запрете для сетей возвращать поставщикам нереализованные продукты с истекшим сроком годности.

«В случае необходимости запланируйте совещание с участием сетей и депутатов ГД», - говорится в резолюции главы правительства.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) заявила, что предложенный законопроект нанесет удар по потребителям и нарушит сложившуюся бизнес-модель. По словам представителей АКОРТ, новация заставит ритейлеров сокращать объем закупок, что может привести к дефициту продуктов в выходные дни. Прежде всего, это коснется той продукции, срок годности которой не превышает 10 дней.

В целом эксперты отрицательно оценили инициативу Яровой.

«Если возвращать продукцию нельзя, то сети начнут заказывать меньше обычного объема, и действительно товара может не оказаться на полке», - заявил президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов.

Необходимость чаще доставлять продукты может увеличить затраты на логистику. Многим придется отказаться от поставок в сети, считает он.

Эксперты разошлись во мнениях, насколько принятие законопроекта повлияет на рост цен. В АКОРТ заявили, что ритейл сделает все возможное для сохранения стоимости товаров, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

В январе Ирина Яровая вместе с пятью депутатами внесла поправки в закон «О торговле» и «О развитии сельского хозяйства». Они предполагают запрет на возрват производителям непроданных продуктов с истекшим сроком годности.