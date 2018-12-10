Дмитрий Медведев «похоронил» «Боярышник» для алкоголиков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее продавать непищевую спиртосодержащую продукцию по цене ниже алкогольной. Документ также вводит запрет на продажу такой продукции в общественных местах.

Медведев выразил надежду, что введение ограничений снизит число отравлений непищевыми спиртосодержащими жидкостями. По мнению главы правительства, повышение цен на непищевые спирты «выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности», передает РБК.

Правительство ужесточило правила продажи спиртосодержащих товаров – парфюмерии, бытовой химии - с долей спирта более 25% в результате массового отравления «Боярышником» в конце 2016 - начале 2017 года. Тогда скончались около 80 человек, свыше ста получили отравление.

Сейчас стоимость 0,5 л водки составляет не менее 205 руб, коньяка – 371 руб. В начале декабря производители коньяка просили повысить минимальные розничные цены до 493 руб.