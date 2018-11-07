Премьер-министр подписал документ о сдерживании цен на топливо

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее договоренность между властями и нефтяниками о заморозке цен на бензин. Согласно документу, Минэнерго и ФАС обязаны заключить с нефтяными компаниями соглашения, в которых будут указаны меры по стабилизации цен на рынке нефтепродуктов.

Документ вступил в силу с момента подписания. В нем указан перечень компаний, которые обязаны сохранить уровень цен на уровне мая 2018 года. В число таких компаний вошли «Газпромнефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Русснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть».

Медведев подчеркнул, что власти намерены следить за исполнением этого соглашения. В случае неисполнения для компаний установят заградительные экспортные пошлины, пишет РБК.

В начале ноября цены на бензин продолжали расти. Нефтяники объясняли скачок цен недостатком предложения на фоне высокого спроса, а также отсутствием соглашения с правительством.