Дмитрий Медведев намекнул на упразднение Роспотребнадзора
Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета Федерации заявил, что правительство решит судьбу Роспотребнадзора, если ведомство не будет справляться со своими обязанностями.
Медведев указал, что вопрос о том, кто должен отвечать за качество товаров, носит риторический характер, так как касается темы безопасности.
По словам главы правительства, вкусовые качества продукции оценивает не Роспотребнадзор. В его ведении находятся соблюдение нормативных требований, ГОСТов, пишет ФБА «Экономика сегодня».
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала идею об ужесточении наказания за продажу продуктов, не отвечающих требованиям качества. Речь идет о товарах, содержащих консерванты, добавки и суррогат.
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