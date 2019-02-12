Дмитрий Медведев намекнул на упразднение Роспотребнадзора

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета Федерации заявил, что правительство решит судьбу Роспотребнадзора, если ведомство не будет справляться со своими обязанностями.

Медведев указал, что вопрос о том, кто должен отвечать за качество товаров, носит риторический характер, так как касается темы безопасности.

По словам главы правительства, вкусовые качества продукции оценивает не Роспотребнадзор. В его ведении находятся соблюдение нормативных требований, ГОСТов, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала идею об ужесточении наказания за продажу продуктов, не отвечающих требованиям качества. Речь идет о товарах, содержащих консерванты, добавки и суррогат.