Дмитрий Медведев ликвидировал филиалы РАНХиГС на Урале
Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ликвидации ряда филиалов «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Правительстве» в разных регионах страны.
В частности, два филиала закрываются в УрФО — в Нижнем Тагиле и Тюмени.
После подписания Указа Президента Российской Федерации от 20.09.2010 № 1140 к Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (АНХ) была присоединена Российская академия государственной службы (РАГС) и была создана Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
Также уволен прежний руководитель РАНХиГС Александр Александров, на которого поступало большое количество жалоб от сотрудников, сообщает «URA».
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