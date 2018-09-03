Дмитрий Медведев ликвидировал филиалы РАНХиГС на Урале

Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ликвидации ряда филиалов «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Правительстве» в разных регионах страны.

В частности, два филиала закрываются в УрФО — в Нижнем Тагиле и Тюмени.

После подписания Указа Президента Российской Федерации от 20.09.2010 № 1140 к Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (АНХ) была присоединена Российская академия государственной службы (РАГС) и была создана Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Также уволен прежний руководитель РАНХиГС Александр Александров, на которого поступало большое количество жалоб от сотрудников, сообщает «URA».