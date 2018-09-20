Дмитрий Медведев констатировал сложности в экономике до 2024 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что новый шестилетний цикл в экономике России будет непростым.

Он пояснил, что кабинету министров придется учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также возможные расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления.

Премьер отметил, что начиная с 2021 года, ежегодный темп экономического роста в стране превысит 3%.

Дмитрий Медведев добавил, что Россия будет выстраивать свою экономическую политику так, чтобы развиваться даже в таких условиях и обеспечить устойчивое повышение уровня жизни граждан, сообщает «Федерал Пресс».