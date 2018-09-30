Дмитрий Козак сообщил о разработке российского болида для «Формулы-1»

Замруководителя правительства России Дмитрий Козак на совещании с автопроизводителями в Сочи рассказал о создании российского болида для «Формулы-1». Он может появиться в ближайшие десять лет.

«В обозримой перспективе должен появиться российский болид, который не имеет аналогов в мире», - заявил Козак.

Точные сроки пока не установлены. Обсуждая работу с автопроизводителями до 2024 года, он отметил, что за шесть лет болид вряд ли будет создан, при этом в течение десятилетия эта цель может быть реализована.

«Мы (государство – прим.) только должны простимулировать работу в этом направлении», - приводит слова Козака «Интерфакс».

С 28 по 30 сентября в Сочи проходит пятый Грани-при России «Формулы-1».