Дмитрий Киселев подвел племянника под суд своим интервью

Дмитрий Киселев подвел племянника под суд своим интервью

В Германии вынесен приговор племяннику телеведущего Дмитрия Киселева Сергею, которого обвиняли в подготовке к войне в Донбассе. Его приговорили к двум годам и трем месяцам тюрьмы.

Сергей Киселев обвинялся в подготовке тяжкого преступления, несущего угрозу национальной безопасности. При оглашении приговора суд заявил, что доказать подготовку к войне не удалось, но многое на это указывает.

Сам Киселев признался во вменяемых преступлениях, но заявил, что никого не убивал. Против него могут завести еще одно дело – об участии в войне, пишет Lenta.ru.

Дело против Киселева расследуется с 2017 года. В 2018 году его арестовали в Болгарии и отправили в Германию. Поводом стало интервью Дмитрия Киселева 2016 года, в котором он рассказал, что родственник из Германии воюет в Донбассе.

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