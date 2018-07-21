Дмитрий Гудков не смог оспорить отказ в регистрации на выборы мэра

Мосгорсуд не удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы, председателя «Партии перемен» Дмитрия Гудкова о незаконности отказа Мосгоризбиркома в его регистрации кандидатом в мэры столицы.

Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Николай Васильев. «Как ожидалось, нам отказано в удовлетворении иска. Будем это решение обжаловать», - сказал он.

Васильев отметил, что если апелляция по делу также будет отклонена, то сторона защиты обжалует федеральный закон, регламентирующий муниципальный фильтр.

7 июля Мосгоризбирком отказал Гудкову в регистрации кандидатом в мэрских выборах из-за того, что из 110 необходимых подписей политик предоставил лишь 63. В настоящее время регистрацию прошли четыре кандидата – самовыдвиженец Сергей Собянин, Илья Свиридов от «Справедливой России», Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Дегтярев от ЛДПР.

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