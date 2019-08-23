Джонсон положил ногу на стол перед Макроном

Наверное, никто ещё не клал ногу на стол в Елисейском дворце. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон это сделал во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В социальных сетях раскритиковали поступок главы британского правительства и назвали его поведение грубым, недипломатичным. И обвинили в отсутствии хороших манер.

Но есть мнение, что это было всего лишь шуткой, так как на видеозаписи слышно как политики смеются, пишет «Лента.ру».

Борис Джонсон известен экстравагантными выходками и заявлениями.