Джигарханяна выписали из больницы

Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя хорошо. Его выписали из больницы. Более того, он уже в ближайшие дни посетит театр.

Ранее стало известно о том, что актёр находится в больнице в связи с плановым лечением с профилактическими целями, пишут РИА Новости.

Артист почувствовал себя плохо ещё в 2017 году. С тех пор он неоднократно лежал в больнице.

Плохому самочувствию предшествовал скандальный развод с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. С ней знаменитый актёр делил имущество в судебном порядке.