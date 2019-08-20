Джигарханяна выписали из больницы
Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя хорошо. Его выписали из больницы. Более того, он уже в ближайшие дни посетит театр.
Ранее стало известно о том, что актёр находится в больнице в связи с плановым лечением с профилактическими целями, пишут РИА Новости.
Артист почувствовал себя плохо ещё в 2017 году. С тех пор он неоднократно лежал в больнице.
Плохому самочувствию предшествовал скандальный развод с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. С ней знаменитый актёр делил имущество в судебном порядке.
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