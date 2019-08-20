Джигарханяна выписали из больницы

Джигарханяна выписали из больницы

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Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя хорошо. Его выписали из больницы. Более того, он уже в ближайшие дни посетит театр.

Ранее стало известно о том, что актёр находится в больнице в связи с плановым лечением с профилактическими целями, пишут РИА Новости.

Артист почувствовал себя плохо ещё в 2017 году. С тех пор он неоднократно лежал в больнице.

Плохому самочувствию предшествовал скандальный развод с молодой супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. С ней знаменитый актёр делил имущество в судебном порядке.

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Места: Москва
События: культура
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