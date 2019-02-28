Дизентерия в Москве перекинулась с детсадов на школы

Дизентерия в Москве перекинулась с детсадов на школы

Следственный комитет завел уголовное дело после заражения более 60 школьников и учителей семи московских школ дизентерией и шигеллой. Все образовательные учреждения были закрыты на карантин.

Следствие выяснило, что в декабре 2018 года в семи школах Москвы приготовили обед из сырья поставщика ООО «Вито-1». После этого школьники и педагоги заболели дизентерией и шигеллой. Заболевшие страдали от рвоты и температуры свыше 39 градусов.

Оказалось, что в сырье содержались бактерии группы кишечной палочки, либо было завышенное содержание дрожжей, пишет «Интерфакс». По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Производство, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности».

Ранее сообщалось о дизентерии в детсадах Москвы.

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