Директору Третьяковки вменили халатное отношение к работе

Директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой объявили выговор за халатное отношение к своим обязанностям. Это последовало после проверки в связи с хищением картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи.

Минкультуры выявило неисполнение руководством и сотрудниками галереи службеных обязанностей и неприятие мер по защите экспонатов. Ведомство рекомендовало принять дисциплинарные меры в отношении ряда сотрудников.

До конца февраля Минкультуры обещало проверить ГМИИ имени Пушкина, Эрмитаж и Русский музей, пишет «360».

Картина Куинджи была украдена 27 января на глазах посетителей Третьяковки. По горячим следам задержали подозреваемого в краже полотна – 31-летнего уроженца Крыма. Картину нашли на строящемся объекте в Подмосковье. 1 февраля полотно вернули в экспозицию.