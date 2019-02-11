Директору Третьяковки вменили халатное отношение к работе
Директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой объявили выговор за халатное отношение к своим обязанностям. Это последовало после проверки в связи с хищением картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи.
Минкультуры выявило неисполнение руководством и сотрудниками галереи службеных обязанностей и неприятие мер по защите экспонатов. Ведомство рекомендовало принять дисциплинарные меры в отношении ряда сотрудников.
До конца февраля Минкультуры обещало проверить ГМИИ имени Пушкина, Эрмитаж и Русский музей, пишет «360».
Картина Куинджи была украдена 27 января на глазах посетителей Третьяковки. По горячим следам задержали подозреваемого в краже полотна – 31-летнего уроженца Крыма. Картину нашли на строящемся объекте в Подмосковье. 1 февраля полотно вернули в экспозицию.
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