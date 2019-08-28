Директору ФБК грозит тюрьма из-за фильма «Он вам не Димон»

Против директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбуждено уголовное дело о неисполнении решений суда. Жданов так и не удалил из сети фильм «Он вам не Димон».

По информации «Коммерсанта», дело возбуждено по ч.2 ст.315 УК РФ. Срок наказания по этой статье может достигать двух лет лишения свободы.

Ранее из-за неисполнения вступившего в силу решения суда, обязывающего удалить фрагменты из фильма «Он вам не Димон», в международный розыск был объявлен бывший директор ФБК Роман Рубанов.

В фильме-расследовании «Он вам не Димон», посвященном премьер-министру России Дмитрию Медведеву, упоминается передача Алишером Усмановым усадьбы стоимостью в несколько миллиардов рублей в счет некоммерческого фонда, принадлежащего якобы Медведеву. По мнению авторов фильма, это самая настоящая взятка. Олигарх решил подать на Навального в суд, а также записал видеообращение, дебютировав в роли видеоблогера.

В 2017 году суд удовлетворил иск бизнесмена к Алексею Навальному и основанному им ФБК. Суд признал распространенные ответчиками сведения несоответствующими действительности и обязал удалить их, опубликовав опровержение.

Позднее Мосгорсуд уточнил, что ответчики обязаны удалить не сами материалы, а только их фрагменты.