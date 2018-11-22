Директорам придется заняться спортом с сотрудниками

Минздрав поддержал инициативу депутатов об обязательной оплате работодателем занятий спортом своих сотрудников. Замминистра ведомства Олег Салагай предложил рассчитать экономическую обоснованность такой меры.

Он напомнил, что фитнес является профилактикой неинфекционных заболеваний. Предложение депутатов обязать крупные компании оплачивать занятия спортом на законодательном уровне станет экономическим стимулом, который отразится на росте числа работников, практикующих спорт, считает Салагай.

Он добавил, что необходимо рассчитать экономическую обоснованность и эффективность предлагаемой меры. Результаты анализа рекомендовали внести в пояснительные документы к законопроекту.

Автором документа выступил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Скворцов, пишет РИА Новости. 8 ноября он направил министру здравоохранения Веронике Скворцовой запрос, в котором предложил обязать работодателей оплачивать сотрудникам занятия физической культурой.

В 2014 году с подобной инициативой выступал зампред фракции «Справедливая Росссия» Олег Нилов. Он предлагал ввести частичную компенсацию занятий спортом.