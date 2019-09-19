Директора ФБК задержали у его дома в столице
Сотрудники полиции задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова у его дома в Москве.
По словам бывшего главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, задержание Жданова связано с прошедшим летом на Трубной площади несанкционированным митингом.
«(Илья) Яшин сидел пять раз, (Юлия) Галямина и (Константин) Янкаускас по три раза летом (...). Иван тогда получил "только" два ареста, остальные протоколы "припасли" на будущее», — приводит слова Волкова «Сноб».
Напомним, митинги за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму проходили в столице с середины июля. Поводом для протестов послужил отказ в регистрации 57 кандидатам от оппозиции.
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