Директора ФБК задержали у его дома в столице

Сотрудники полиции задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова у его дома в Москве.

По словам бывшего главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, задержание Жданова связано с прошедшим летом на Трубной площади несанкционированным митингом.

«(Илья) Яшин сидел пять раз, (Юлия) Галямина и (Константин) Янкаускас по три раза летом (...). Иван тогда получил "только" два ареста, остальные протоколы "припасли" на будущее», — приводит слова Волкова «Сноб».

Напомним, митинги за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму проходили в столице с середины июля. Поводом для протестов послужил отказ в регистрации 57 кандидатам от оппозиции.