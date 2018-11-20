Директора российских компаний впали в глубокий пессимизм

В России число пессимистов среди финансовых директоров достигло рекордных показателей с 2015 года. Санкции и рост НДС вызвали мрачное мироощущение у 37% топ-менеджеров.

По данным международной консалтинговой компании Deloitte, ожидания руководителей относительно будущего организаций достигли рекордного уровня пессимизма. Исследование проводилось раз в шесть месяцев, начиная с 2015 года. В опросе участвовали 80 финансовых директоров.

Их просили оценить перспективы компаний и сравнить с теми, которые ожидались полгода назад. Доля пессимистов за полгода выросла в четыре раза и составила 37%. Предыдущий максимум – 30% - был зафиксирован в начале 2016 года. Больше всего пессимистов наблюдается в производственном секторе.

Главной причиной пессимистических настроений 80% респондентов связывают с повышением с 2019 года НДС с 18 до 20%. Другим негативно влияющим на бизнес фактором называют антироссийские санкции – об этом заявили 70% опрошенных. По мнению топ-менеджеров, эти факторы способствуют снижению внутреннего спроса.

Руководитель исследовательских проектов Deloitte СНГ Дмитрий Касаткин пояснил РБК, что полностью российские организации находятся в худших условиях, чем те, которые работают при участии иностранных компаний. По его словам, они могут компенсировать потери за счет успешного бизнеса в другой стране.

В апреле США ввели санкции против компании по производству алюминия Rusal Олега Дерипаски. Это стало шоком для российских промышленников. Они заявляли, что санкции могут коснуться негосударственных компаний.