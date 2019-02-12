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Директора приморской школы наказали за «бандитский» урок

Директора приморской школы наказали за «бандитский» урок

Директора школы в Приморском крае приговорили к штрафу за проведение урока с участием трех криминальных авторитетов. Руководителю учебного заведения придется заплатить 30 тыс. рублей.

Расследованием инцидента занималась Генпрокуратура. Родители учащихся одной из школ написали жалобу после проведения беседы с учащимися лицами с судимостями.

Один из выступавших не привлекался к уголовной ответственности, у двоих судимости были погашены. Установлено, что приглашенные лица не имели специальных знаний в области полового воспитания, не работали в органах профилактики правонарушений и потому проводить беседу с детьми не имели права, пишет Lenta.ru.

Лекция состоялась 23 января. Экс-директор школы, а теперь глава Сунятсенского сельского поселения Александр Ухаботин пригласил в школу «местных бандитов». Те в грубой форме рассказали мальчикам 5-8 классов о недопустимости гомосексуальных отношений и строго запретили детям рассказывать родителям о лекции.

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Теги:
Места: Россия
События: криминал
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