Директор магазина бытовой техники задолжал миллионы рублей налогов

Генерального директора крупного интернет-магазина бытовой техники подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Сумма ущерба от действий мужчины составила около 135 миллионов рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

В совершении преступления подозревается 48-летний уроженец Германии, зарегистрированный в Москве.

По версии следствия, в период с 2013 года по 2015 год мужчина вносил ложные сведения в налоговые декларации и бухгалтерский учет течение двух лет. Для этого он использовал данные четырех фиктивных организаций. Однако компании не оказывали никаких услуг и никаких товаров не поставляли, передает «360».