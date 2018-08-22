Директор магазина бытовой техники задолжал миллионы рублей налогов
Генерального директора крупного интернет-магазина бытовой техники подозревают в уклонении от уплаты налогов.
Сумма ущерба от действий мужчины составила около 135 миллионов рублей.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
В совершении преступления подозревается 48-летний уроженец Германии, зарегистрированный в Москве.
По версии следствия, в период с 2013 года по 2015 год мужчина вносил ложные сведения в налоговые декларации и бухгалтерский учет течение двух лет. Для этого он использовал данные четырех фиктивных организаций. Однако компании не оказывали никаких услуг и никаких товаров не поставляли, передает «360».
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