Дипломаты сообщили об унижении Бутиной в новой тюрьме в США

Дипломаты из РФ посетили арестованную в США россиянку Марию Бутину, которую 17 августа в кандалах доставили в новую тюрьму в американской Александрии.

В посольстве считают, что отношение к Бутиной со стороны американцев находится на грани пыток. По словам представителей посольства России, «Марию пытаются дополнительными унижениями и психологическим давлением сломить».

Спустя месяц содержания в тюрьме Вашингтона ее перевели в тюрьму города Александрии. У Бутиной изъяли книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены. По словам дипломатов, пребывание в тюрьме в Вашингтоне закончилось «унизительным личным досмотром с полным раздеванием».

После Бутину этапировали в кандалах, сообщает «Интерфакс». Затем она 12 часов провела в карантинной камере без пищи. Теперь россиянку будут содержать в режиме изоляции.

16 июля Минюст США предъявил 29-летней Бутиной обвинение в «преступном сговоре» и работе в Штатах в качестве иноагента. Следствие полагает, что Бутина занималась «конспиративной деятельностью» в пользу России.