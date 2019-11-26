Диетолог рассказал о согревающих напитках зимой

В морозы нужно согреваться теплыми сахаросодержащими напитками, а алкоголь необходимо исключить из-за его обратного действия.

Как сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, лучше всего подойдет горячий чай с большим содержанием сахара или теплый морс.

Из пищи необходимо употреблять в мороз высокоуглеводные и легкоусвояемые продукты, например - кондитерские изделия и каши, так как в умеренном количестве они не навредит фигуре.

Тутельян опроверг мнение о том, что алкоголь способен согреть на морозе: поскольку употребление спиртных напитков расширяет сосуды, это приводит к увеличению потери тепла, сообщает «RT».

Как сообщалось ранее, инициатива депутатов Госдумы о повышении возраста продаж алкоголя в России до 21 года не поддержали в правительстве России. После межведомственного согласования в кабмин направлен проект негативного отзыва. Против покупки алкоголя с 21 года выступили в Минфине, Минэкономразвития, Минпромторге и Минюсте. Там считают, что введение новых запретов приведет к необоснованному нарушению прав совершеннолетних жителей страны.

Инициативу одобрили в Минздраве и Роспотребнадзоре.

В проекте отзыва сказано, что, согласно действующему законодательству, физическая и психологическая зрелость гражданина наступает в 18 лет, сообщают «Известия».

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