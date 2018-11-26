Девушка-амфибия Федора Бондарчука выйдет в 2020 году
Федор Бондарчук станет продюсером новой кинокартины по мотивам романа Александра Беляева «Человек-амфибия». Выход фильма намечен на 2020 год.
Работу над проектом ведут кинокомпании Аrt Pictures Studio, «Водород» и «Национальная медиа группа».
Сюжет картины разворачивается в Санкт-Петербурге начала XX века. В пресс-службе режиссера отметили, что зрителей ждет новое прочтение романа. Роль амфибии исполнит девушка, в картине будут использованы масштабные подводные съемки и компьютерная графика.
Начало съемок запланировано на осень 2019 года, уточняет ТАСС. Кто исполнит главные роли в картине, пока не раскрывается.
Ранее Бондарчук снял картины «Притяжение», «Сталинград», «9 рота».
Следующая новость Российский ЕГЭ начал заражать крымских детей
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии