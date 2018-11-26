Девушка-амфибия Федора Бондарчука выйдет в 2020 году

Федор Бондарчук станет продюсером новой кинокартины по мотивам романа Александра Беляева «Человек-амфибия». Выход фильма намечен на 2020 год.

Работу над проектом ведут кинокомпании Аrt Pictures Studio, «Водород» и «Национальная медиа группа».

Сюжет картины разворачивается в Санкт-Петербурге начала XX века. В пресс-службе режиссера отметили, что зрителей ждет новое прочтение романа. Роль амфибии исполнит девушка, в картине будут использованы масштабные подводные съемки и компьютерная графика.

Начало съемок запланировано на осень 2019 года, уточняет ТАСС. Кто исполнит главные роли в картине, пока не раскрывается.

Ранее Бондарчук снял картины «Притяжение», «Сталинград», «9 рота».