Девушка сына Валерии держит цветы в ведре для мытья стен

Сын Валерии Арсений Шульгин опубликовал снимок своей девушки, которая находится из больнице после автоаварии.

Возлюбленная стоит рядом с букетом цветов, который поставили в ведро для мытья стен. Молодой человек написал: «больничная романтика». Сын Валерии и его возлюбленная находятся в клинике в Москве, куда попали после ДТП под Санкт-Петербургом, сообщает «Пятый канал».

Ранее российская исполнительница Валерия рассказала о том, как узнала об аварии, в которую попал 8 декабря ее сын Арсений Шульгин.

По словам певицы, она знала о планах сына приехать к ней в Санкт-Петербург, но не думала, что он все-таки пойдет на это. Когда она увидела в Instagram, что сын с друзьями уже в пути, она почувствовала, что что-то не так, и позвонила сыну.

«Набираю ему, а он говорит: «Всё нормально, я губу разбил». И тут я понимаю, что произошла авария. Как-то вот прям чутье у меня было. Я позвонила через 5 минут после аварии. Дорога опасная, конечно. Лучше таких сюрпризов не делать», — отметила Валерия.

Она отметила, что Арсений собирался познакомить ее с новой девушкой Лианой, которая в момент автоаварии управляла машиной и сломала руку, сообщает «Рен ТВ».

Читайте нас в мобильном приложении