В России мобильный телефон убил девочку

Десятилетняя школьница умерла от удара током, взяв в руки мобильный телефон, который заряжался. Инцидент произошел в мордовском селе Большие Березники.

Ужасная трагедия случилась 1 сентября, сообщает следствие. Девочку обнаружила мама и вызвала скорую помощь.

Несмотря на оказанную помощь, спасти школьницу не удалось.

Следователи проводят мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств инцидента, после чего будет принято процессуальное решени, пишет Лента.ру.

Ранее посетитель музыкального фестиваля «Нашествие» в Тверской области скончался от удара током.

Зритель зацепился флагом за электропровод.