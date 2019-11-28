Девелопера попросят обновить проект здания на месте «Соловья»
Архитектурная концепция нового здания, которое предполагается построить на месте кинотеатра «Соловей» на Красной Пресне в Москве, устарела и требует обновления, заявили в Москомархитектуре.
В ведомстве напомнили, что архитектурно-градостроительные решения были утверждены еще в 2017 году.
В беседе с РБК представитель ведомства уточнил, что Москомархитектура планирует возобновить переговоры с девелопером о пересмотре концепции проекта на месте киноцентра «Соловей».
Ранее, пишет «Серебряный дождь», АО «Киноцентр», которое займется строительством комплекса на месте киноцентра, показало проект будущего комплекса. Это будет 21-этажное здание, где разместятся пять кинозалов и реабилитационный центр с бассейном.
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