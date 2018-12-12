Девайсы года: названы самые передовые новинки мира техники

Девайсы года: названы самые передовые новинки мира техники

Ежегодно в мире разрабатывается большое количество устройств с уникальными техническими характеристиками. Расскажем подробнее о новинках 2018 года.

Компания DJI представила в этом году новый портативный стабилизатор Osmo Pocket. Он оснащен 12-мегапиксельной камерой на трехосном стабилизированном карданном подвесе, который легко помещается в кармане.

Устройство разработано специально для видеоблогеров и позволяет снимать видео с разрешением до 4К и скоростью 60 кадров в минуту. Osmo Pocket обладает сенсорным экраном и весит всего 116 граммов. Камера имеет универсальный порт для подключения к любому смартфону. Цена устройства составляет 349 долларов.

Вторая любопытная новинка – 13,3-дюймовый лэптоп от компании Razer. Новинка под названием Project Linda создана для расширения возможностей смартфона. При подключении дисплей телефона можно использовать как сенсорную панель или в качестве дополнительного экрана для приложений или игр.

Другая находка этого года – камера Nikon Coolpix P1000. Ее главная особенность - возможность делать 125-кратный оптический зум, рассказывает «Политический эксперт». Это позволяет приближать объекты, находящиеся в километре от фотографа. Камера достаточно компактная и помещается в рюкзак.

В числе других уникальных разработок 2018 года – гаджет Mavic Air, способный снимать видео 4К в полете, а также усовершенствованный очиститель воздуха Dyson Pure Cool.

Ранее в России разработали беспроводной способ зарядки дронов на расстоянии до пятисот метров.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Президент Украины заговорил о войне с РФ в Керченском проливе

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО