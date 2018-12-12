Девайсы года: названы самые передовые новинки мира техники

Ежегодно в мире разрабатывается большое количество устройств с уникальными техническими характеристиками. Расскажем подробнее о новинках 2018 года.

Компания DJI представила в этом году новый портативный стабилизатор Osmo Pocket. Он оснащен 12-мегапиксельной камерой на трехосном стабилизированном карданном подвесе, который легко помещается в кармане.

Устройство разработано специально для видеоблогеров и позволяет снимать видео с разрешением до 4К и скоростью 60 кадров в минуту. Osmo Pocket обладает сенсорным экраном и весит всего 116 граммов. Камера имеет универсальный порт для подключения к любому смартфону. Цена устройства составляет 349 долларов.

Вторая любопытная новинка – 13,3-дюймовый лэптоп от компании Razer. Новинка под названием Project Linda создана для расширения возможностей смартфона. При подключении дисплей телефона можно использовать как сенсорную панель или в качестве дополнительного экрана для приложений или игр.

Другая находка этого года – камера Nikon Coolpix P1000. Ее главная особенность - возможность делать 125-кратный оптический зум, рассказывает «Политический эксперт». Это позволяет приближать объекты, находящиеся в километре от фотографа. Камера достаточно компактная и помещается в рюкзак.

В числе других уникальных разработок 2018 года – гаджет Mavic Air, способный снимать видео 4К в полете, а также усовершенствованный очиститель воздуха Dyson Pure Cool.

Ранее в России разработали беспроводной способ зарядки дронов на расстоянии до пятисот метров.