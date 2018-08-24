В детском парке Башкирии сгорел огромный динозавр

Динамичная фигура тиранозавра по кличке Рекс сгорела в детском парке башкирского поселка Сибай.

Фигура вспыхнула неожиданно прямо посреди рабочего дня. Работники парка сразу отвели всех посетителей на безопасное расстояние и принялись самостоятельно тушить Рекса подручными средствами. Однако фигура сгорела дотла. От нее остался лишь металлический каркас.

Предположительно, возгорание произошло из-за замыкания проводки, находящейся внутри динозавра и приводящей его в движение.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщает «360».