Детский технопарк «Кванториум» открылся в Красногорске

В День округа в Красногорске состоялось открытие детского технопарка «Кванториум». Порядка 800 детей смогут бесплатно заниматься в лабораториях «Дополненная реальность», «Аэроквантум» и других.

На церемонию открытия прибыли глава округа Радий Хабиров, депутат Госдумы РФ Денис Кравченко, детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова.

«Детям нужны возможности для развития, творчества. Технопарк - это место, где они смогут совершенствоваться, становиться сильными, конкурентоспособными», - сказал на открытии глава округа.

«Кванториум» может принять 800 детей в год, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Здесь открыты бесплатные кружки для занятий по разным техническим направлениям.

Это уже второй детский технопарк в Московской области. Первый «Кванториум» был открыт в Королеве.