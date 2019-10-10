В детских садах России появятся роботы

Дошкольников вскоре начнут обучать естественно-научным знаниям. Причем делаться это будет не в традиционной форме, а при помощи робототехники.

Новые образовательные программы по естественным и инженерно-техническим дисциплинам могут внедрить уже в следующем году. С таким предложением выступило Министерство просвещения.

Предполагается, что учить детей будут в игровой форме. Нагрузка на дошкольников не вырастет, пишут «Известия».

Правда, эксперты уверены, что в сфере образования и без робототехники достаточно насущных проблем, которые являются первоочередными. Так для начала необходимо решить проблему недофинансирования.

Ранее зампред думского комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина предложила разрешить не требовать от опытных сотрудников социальных воспитательных учреждений наличие диплома о профессиональном педагогическом образовании.