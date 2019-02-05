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Детсад РЖД в Кузбассе травил детей радиоактивным газом

Детсад РЖД в Кузбассе травил детей радиоактивным газом

В Кемеровской области по решению суда закрыли детский сад, принадлежащий РЖД. В образовательном учреждении оказалась превышена концентрация радиоактивного газа радона.

Нарушения в саду № 171 города Белово выявии в ходе проверки Роспотребнадзора. Согласно результатам экспертизы, допустимая концентрация радона была превышена в медицинском кабинете, спальнях и помещениях.

Продукты распада радиоактивного газа выделяют частицы, которые приводят к микроожогам тканей легких, а также провоцируют рак, оказывают негативное влияние на иммунную, кроветворную и половые системы организма.

Деятельность учреждения приостановлена на 11 суток, уточняет РБК. Судебные приставы опечатали медкабинет и спальни для воспитанников.

В январе 2019 года превышение уровня радона выявили в психоневрологическом диспансере Кемеровской области. Его работа приостановлена на 90 суток.

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