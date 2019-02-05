Детсад РЖД в Кузбассе травил детей радиоактивным газом
В Кемеровской области по решению суда закрыли детский сад, принадлежащий РЖД. В образовательном учреждении оказалась превышена концентрация радиоактивного газа радона.
Нарушения в саду № 171 города Белово выявии в ходе проверки Роспотребнадзора. Согласно результатам экспертизы, допустимая концентрация радона была превышена в медицинском кабинете, спальнях и помещениях.
Продукты распада радиоактивного газа выделяют частицы, которые приводят к микроожогам тканей легких, а также провоцируют рак, оказывают негативное влияние на иммунную, кроветворную и половые системы организма.
Деятельность учреждения приостановлена на 11 суток, уточняет РБК. Судебные приставы опечатали медкабинет и спальни для воспитанников.
В январе 2019 года превышение уровня радона выявили в психоневрологическом диспансере Кемеровской области. Его работа приостановлена на 90 суток.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии