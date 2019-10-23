Дети из РФ представят в ОАЭ робота для очистки океана (видео)

Пять воспитанников московского клуба «Робомастер» примут участие во Всемирном робототехническом фестивале в Дубае. На соревнованиях молодые инженеры представят робота для очистки океана.

В фестивале примут участие российские школьники 18 лет. Всего на него заявлено 160 команд со всех континентов.

Руководитель клуба «Робомастер» имени Софьи Ковалевской Николай Сметанин рассказал «Русской Планете», что созданный детьми робот соответствует техническому заданию. Он представляет собой автоматическое устройство размером 50 на 50 сантиметров, управляемое джойстиком.

Фестиваль состоится с 24 по 27 октября. По заданию, детям предстояло разработать прообраз робота для очистки океана, который будет осуществлять захват загрязнения и закладку в хранилище для переработки.