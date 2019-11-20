Дети благодарят чиновников за роскошь не ходить в уличный сортир

В одной из школ Орловской области торжественно открыли теплый туалет, которого там ни разу не было за все 145 лет существования учебного заведения. Родители и дети искренне поблагодарили администрацию за то, что теперь им не придется ходить в сортир на улице.

Подобную роскошь школа смогла себе позволить в связи с модернизацией системы образования. При этом, по данным газеты «Знамя труда», с появлением благ цивилизации учеников поздравили и глава администрации Должанского района Борис Макашов, и начальник отдела образования райадминистрации Светлана Куткова, и главный специалист отдела Вера Медведева, и главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ Геннадий Дорофеев.

Как отмечает газета, строительство теплого туалета длилось 2 месяца и обошлось школе в 900 тысяч рублей.

Между тем, местные жители здорово увлеклись, иронизируя над ситуацией.

«Теперь заживем!» — пишут они в комментариях к новости.

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