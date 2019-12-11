Десятки рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменены и задержаны 34 рейса.
Так, в Шереметьево задержаны семь рейсов, во Внуково – шесть, а восемь отменили. В Домодедово задерживаются четыре рейса, отменено девять.
В Жуковском все рейсы выполняются по расписанию. Причины задержек десятков рейсов неизвестны, сообщают «Известия».
Как сообщалось ранее, в московском аэропорту Внуково решили пока не использовать электронные талоны, так как законодательство не позволят перейти на автоматизированную систему.
В воздушной гавани с 10 декабря перестал принимать посадочные талоны на авиарейсы в электронном виде.
При этом тестирование системы с электронными талонами прошло успешно. Реализация проекта внедрения системы приостановлена до изменения нормативных документов и правил.
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