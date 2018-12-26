Десятки детей заразились гепатитом С в амурской больнице

В больнице Амурской области 26 детей гематологического отделения заразились гепатитом С. Все случаи объединяет то, что одни сдавали анализ крови, а другие проходили переливание.

Об этом сообщил депутат Заксобрания региона Сергей Труш, к которому обращались родители заразившихся детей. Самый младший из пострадавших – ребенок до двух лет. В основном гепатит зафиксирован у пациентов 2003, 2004, 2013-2015 годов рождения. Все дети имеют онкологические заболевания разной степени, констатировал он.

В Минздраве региона ситуацию не комментируют. Роспотребнадзор пока также не поделился подробностями инцидента.

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что главная версия случившегося - халатность медперсонала. По его словам, катетеры и одноразовые медицинские перчатки использовались многократно.

Следователи СК по Амурской области завели уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской больнице, пишет РИА Новости. Максимальное наказание по ч. 1 статьи 236 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на год.

Гепатит С – вирусное заболевание, передающееся через слизистые, кровь и поврежденную кожу. Вирус вызывает церроз или рак печени.