Дешевый мобильный интернет в России скоро подорожает

Дешевый мобильный интернет в России скоро подорожает

По итогам 2018 года Россия заняла восьмую строчку в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом. В связи с увеличением НДС и затратами операторов на «закон Яровой» цена на трафик может возрасти на 15%.

Эксперты исследовали стоимость трафика в 50 странах мира в тарифах с включенным интернетом объемом от 4 Гб и выше. Результаты показали, что самый дешевый мобильный интернет в Румынии – там цена за 1 Гб начинает от 9,2 рублей. В России стоимость одного гигабайта составила 55,5 рублей.

Цена за мобильный интернет упала на 15% с мая, пишет «Коммерсантъ». Однако ситуация может измениться с 1 января 2019 года. Это связано с повышением до 20% НДС и «законом Яровой», согласно которому операторы связи должны хранить переписки и разговоры пользователей.

В декабре операторы связи Tele2, «МегаФон» и «Вымпелком» объявили о росте тарифов с нового года.

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