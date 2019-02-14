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Дешевый кайф мог привести к заражению суворовцев червями

Дешевый кайф мог привести к заражению суворовцев червями

Курсанты ульяновского суворовского училища могли заразиться эхинококкозом через насвай – табачный продукт, содержащий экскременты животных. Сейчас данная версия рассматривается как приоритетная.

Источник «Известий», близкий к следствию, рассказал, что в состав табачного продукта входит помет, от которого могло пойти заражение. Очаги эхинококкоза найдены не только в легких курсантов, но и в печени, поджелудочной железе, глазах и селезенке.

Мать одного из курсантов заявила, что часть пострадавших будут оперировать. Курсанта с эхинококкозом в головном мозге ждет трепанация черепа. Гражданские врачи-паразитологи, побывавшие в красногорском госпитале, где находятся дети, заявили, что такого в своей практике не видели.

На эхинококкоз проверят несколько выпускников училища. Они находятся в петербургском отделении военного госпиталя. У всех обнаружили кисты в печени.

Достать насвай в России можно на любом рынке. Его стоимость колеблется от 25 до 150 рублей за пакетик. Для изготовления смеси используют куриный помет или верблюжьи экскременты, которые перемешиваются с табачной пылью. Родиной насвая считают Казахстан, Узбекистан, Туркмению, Киргизию и Таджикистан.

В начале февраля у 26 воспитанников суворовского училища нашли эхинококкоз. Позже сообщалось, что курсанты заразились от животных.

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Места: Россия
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