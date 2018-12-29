РЖД назвала дату старта продаж дешевых невозвратных билетов

РЖД назвала дату старта продаж дешевых невозвратных билетов

Невозвратные билеты на поезда начнут продавать с 20 января. Они позволят сэкономить от 5 до 20%.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, невозвратный тариф будет распространяться на вагоны СВ, сидячие места и купе. Пока тестовые невозвратные билеты начнут тестировать на нескольких маршрутах, а потом распространят и на другие.

Экономия при покупке таких билетов может составить до 20%. Разница в цене зависит от поезда и периода совершения покупки, уточняет «Интерфакс».

Вернуть невозвратный билет можно будет только в исключительных случаях: из-за болезни, смерти члена семьи, непредвиденной травмы и т.д.

С 1 января в России вступит в силу закон о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования. Минтранс сообщал, что их цена будет на 20% дешевле обычных.

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