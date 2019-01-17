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Дерипаска против Зюганова: магнат обижен словами о бизнесе

Дерипаска против Зюганова: магнат обижен словами о бизнесе

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Тверской суд Москвы на лидера КПРФ Геннадия Зюганова с требованием взыскать с него 1 млн рублей. Он недоволен словами о собственном бизнесе как об «афере и преступлении».

О подаче иска в суд сообщил представитель бизнесмена. Дерипаска требует взыскать с Зюганова 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

По словам представителя, причиной подачи иска послужили слова лидера коммунистов на заседании Госдумы 9 января, где Зюганов называет бизнес, основанный Дерипаской, «аферой и преступлением».

«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании «Русал», так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», — заявил представитель.

Как поясняется в иске, заявление оскорбительного характера было опубликовано в соцсетях и тут же подхвачено СМИ. В случае победы в суде Дерипаска планирует направить взысканные деньги на благотворительность.

Лидер КПРФ так прокомментировал РБК ситуацию: «Я судов не боюсь. Это уже знаете какой по счету? Мои юристы разберутся».

В декабре глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск к оппозиционеру Алексею Навальному с требованием взыскать с него 1 млн рублей после публикации сведений о поставках продуктов по завышенным ценам.

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Места: Россия
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