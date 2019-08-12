Депутаты решили разобраться с аптечной монополией

Межфракционная рабочая группа Государственной думы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств готовит к осенней парламентской сессии ряд предложений по ограничению фактической монополии ряда аптечных сетей.

В частности, как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников депутатской группы, предполагается законом ввести фиксированную наценку на различные группы лекарственных препаратов и ограничить маркетинговые бонусы. Кроме того, депутаты собираются определить максимально допустимую рыночную долю аптечной сети и компаний-дистрибьюторов.

Инициативу депутатов в беседе с «Русской Планетой» одобрил вице-президент Общественного движения поддержки предпринимателей Опора России» Павел Сигал. «Предлагаемые инициативы позволят в первую очередь обеспечить равенство условий торговли и конкуренции внутри рынка оборота лекарств, ― отметил эксперт. ― Фиксирование дистрибьютерского бонуса, который получает непосредственно аптека (или сеть) позволит убрать преимущества лекарств высокого ценового сегмента перед более дешевыми аналогами, а обязательное предложение нескольких аналогов каждого препарата, позволит потребителю комплектовать свою корзину на усмотрение».

При этом, отметил Сигал, некоторые аптечные сети не дожидаясь санкций начали предлагать в ассортименте бюджетные аналоги раскрученных международных брендов.