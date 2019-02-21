Депутаты рассмотрят идею о передаче пенсий по наследству

Депутаты рассмотрят идею о передаче пенсий по наследству

Госдума обсудит законопроект, который вводит юридическую возможность наследовать страховую часть пенсии. Депутаты полагают, что это защитит граждан, совершающих пенсионные взносы.

В документе говорится, что россиянам необходимо дать право возвращать уплаченные страховые взносы или получать их по наследству.

Авторы документа предложили установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости». Под данным понятием подразумевается утверждаемый правительством ежегодно возраст, до достижения которого гражданин или наследник может получить страховую пенсию.

Реализация новой инициативы депутатов потребует 6,17 трлн рублей, пишет РИА Новости. Авторы ожидают получить эти деньги за счет роста доходов федерального бюджета.

Сейчас россияне имеют право на наследование накопительной части пенсии. По статистике, выплаты составляют от 14 до 95 тыс. рублей.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: пенсии
Следующая новость В Москве спустившимся под землю мужчинам подарят носки

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО