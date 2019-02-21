Депутаты рассмотрят идею о передаче пенсий по наследству

Госдума обсудит законопроект, который вводит юридическую возможность наследовать страховую часть пенсии. Депутаты полагают, что это защитит граждан, совершающих пенсионные взносы.

В документе говорится, что россиянам необходимо дать право возвращать уплаченные страховые взносы или получать их по наследству.

Авторы документа предложили установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости». Под данным понятием подразумевается утверждаемый правительством ежегодно возраст, до достижения которого гражданин или наследник может получить страховую пенсию.

Реализация новой инициативы депутатов потребует 6,17 трлн рублей, пишет РИА Новости. Авторы ожидают получить эти деньги за счет роста доходов федерального бюджета.

Сейчас россияне имеют право на наследование накопительной части пенсии. По статистике, выплаты составляют от 14 до 95 тыс. рублей.