Депутаты просят благословения на покупку игристого в Новый год

Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова попросили разрешить продажу шампанского в Новый год. Соответствующее обращение Минпромторгу направил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Сейчас в России действует запрет на продажу алкогольной продукции с 23:00 до 08:00. Он также распространяется на время празднования Нового года. В связи с запретом приобрести игристое вино ночью невозможно.

Петров объясняет необходимость снятия ограничений ростом числа тяжелых отравлений в период новогодних праздников. Он полагает, что снятие запрета позволит избежать случаев покупки контрафактного алкоголя в Новый год, передает RT.

Запрет, полагает Петров, порождает «черный рынок» и привлекает недобросовестных продавцов некачественной алкогольной продукции.

Ранее Минздрав призвал есть «вкусно» и «обильно» в Новый год. Главный внештатный диетолог ведомства Виктор Тутельян попросил ограничить себя в употреблении спиртного.