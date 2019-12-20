Депутаты предложили развивать пассажирскую авиацию

Депутаты Госдумы обратились к министру транспорта России Евгению Дитриху с просьбой разработать федеральную программу «Авиация малых городов».

В обращении говорится, что сегодня мобильность россиян крайне низкая. Например, на одного жителя США приходилось в 2018 году 2,72 полета, Канады — 2,41, а России — 0,79. В октябре уходящего года общий пассажиропоток составил 18,9 млн человек. Из них внутренние маршруты выбрали 12,09 млн.

Как сообщил член комитета Госдумы по бюджету Виктор Зубарев, ограничения авиасообщения внутри крупных регионов напрямую сказываются на качестве жизни россиян, развитии труднодоступных населенных пунктов, сообщают «Известия».

До сих пор Владимирская, Рязанская, Еврейская, Новгородская, Орловская, Смоленская, Тверская, Тульская области, республики Адыгея и Карачаево-Черкесия не включены в национальную стратегию авиалогистики и не имеют собственных аэропортов.

Как сообщалось ранее, авиакомпании России в ближайшие 10 лет могут столкнуться с нехваткой пилотов.

Как сообщили в Профсоюзе летного состава России, действующие учебные заведения не смогут восполнить дефицит летчиков. Кадровый голод может начаться уже в 2021–2023 годах из-за ухода на пенсию большого числа пилотов.

Как ожидается, в ближайшие 10 лет дефицит пилотов составит 550–600 человек.

Проблему может решить увеличение заработной платы пилотов-инструкторов и обновление материальной базы училищ.

Бюджетные средства на это можно сэкономить за счет негосударственных учебных центров, сообщают «Известия».

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