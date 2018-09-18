Депутаты Госдумы смягчили себе штрафы за пропуск заседаний

Депутаты Госдумы смягчили штрафы за пропуск пленарных заседаний из-за изменений графика работы нижней палаты в осеннюю сессию.

Количество пленарных заседаний в месяц возросло до девяти, а штраф за прогул сократили до одной девятой части заработной платы депутата вместо одной шестой (примерно с 60 тысяч до 40 тысяч рублей).

Пленарные заседания нижней палаты парламента в осеннюю сессию будут проходить три раза в неделю вместо двух: по вторникам, средам и четвергам с 10 до 14 часов, передает «URA».