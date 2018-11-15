Депутаты Госдумы приняли закон о налоге для самозанятых

Госдума 15 ноября приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении налога для самозанятых. Репетиторы, няни, домработницы и другие фрилансеры будут вынуждены платить налог в размере 4% при работе с физлицами и 6% при оказании услуг организациям.

Эксперимент стартует с января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. Другие регионы могут установить налог на профессиональный доход в любое время.

За неуплату налога с профдоходов предусмотрен штраф в виде 20% от выручки, в случае повторной неуплаты в течение полугода – в размере суммы расчетов, на которые не был сформирован фискальный чек для передачи в налоговые органы. Воспользоваться новым налоговым режимом разрешено гражданам, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

По словам генерального директора компании «Чек-Онлайн» (ГК Comepay) Константина Шитикова, некоторые россияне еще до введения налога отказались от получения денежных средств за оказание услуг путем перевода с карты в пользу наличных расчетов. Причиной тому стали вступившие в силу 1 июля 2018 года поправки к статье 86 Налогового кодекса, по которым банки обязаны по требованию передавать в Федеральную налоговую службу данные о движении денег на банковских картах физических лиц.

Он напомнил, что согласно поправкам, не облагаются налогом операции между членами семьи, а также «переводы-подарки» от физлиц. Доходами, подлежащими налогообложению, признаны средства, поступившие на счет физлица в качестве платы за товар, услугу, за выполнение трудовых обязанностей. Для резидентов сумма налога составит 13%, для нерезидента РФ – 30%.

По данным Центробанка, квартальные обороты от операций граждан по картам в некоторых банках достигают десятков миллиардов рублей. Так, за первый квартал 2017 года клиенты «Тинькофф Банка» осуществили переводов «с карты на карту» на сумму около 70 млрд рублей. В «Сбербанке» этот показатель составил 2,6 трлн рублей.

Шитиков рекомендует самозанятым гражданам не скрываться от уплаты налога, в противном случае, напомнил он, придется заплатить ФНС 13% с полученной суммы и 20% в виде штрафа.

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