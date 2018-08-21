Депутаты Госдумы испугались приглашать Наталью Поклонскую

На сегодняшнем заседании Госдумы по поводу пенсионной реформы не оказалось депутата Натальи Поклонской.

Ранее она единственная из всей когорты депутатов проголосовала против пенсионной реформы в России.

Общественники передали в администрацию президента РФ открытое письмо с критикой пенсионной реформы, но не смогли передать его Наталье Поклонской, так как ее на заседание просто не пригласили, сообщает «Федерал Пресс».