Депутаты Беслана открыли огонь по живым мишеням в ресторане
В ресторане Беслана депутаты Гордумы устроили перестрелку. В результате один человек был госпитализирован с огнестрельным ранением.
Еще несколько участников потасовки избавились от пуль до приезда медиков. Им помощь врачей не потребовалась.
В управлении МВД по Северной Осетии сообщили «360», что драка началась между двумя молодыми людьми. В результате один из них – 31-летний житель Беслана, депутат Гордумы - оказался в больнице.
Стычка произошла в ресторане «Эрмитаж», который принадлежит родственникам главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Дело взяло на контроль руководство управления МВД.
В январе во Владикавказе после матча первенства по хоккею среди молодежных команд началась массовая драка. Участникам потасовки было 10-12 лет.
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