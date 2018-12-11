Депутаты Беслана открыли огонь по живым мишеням в ресторане

Депутаты Беслана открыли огонь по живым мишеням в ресторане

В ресторане Беслана депутаты Гордумы устроили перестрелку. В результате один человек был госпитализирован с огнестрельным ранением.

Еще несколько участников потасовки избавились от пуль до приезда медиков. Им помощь врачей не потребовалась.

В управлении МВД по Северной Осетии сообщили «360», что драка началась между двумя молодыми людьми. В результате один из них – 31-летний житель Беслана, депутат Гордумы - оказался в больнице.

Стычка произошла в ресторане «Эрмитаж», который принадлежит родственникам главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Дело взяло на контроль руководство управления МВД.

В январе во Владикавказе после матча первенства по хоккею среди молодежных команд началась массовая драка. Участникам потасовки было 10-12 лет.

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Места: Россия
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