Депутата исключили из «Единой России» после скандала в баре

Депутат Ровенского политсовета «Единой России» в Саратовской области исключен из партии за недостойное поведение в баре.

В региональном отделении партии сообщили, что 5 августа в саратовском караоке-баре «Куршевель» депутат Савва Коргунов отказался оплачивать счет. Коргунов ушел из заведения, так и не расплатившись, сообщает РИА Новости. Региональный исполком партии провел проверку по данному факту.

«Депутат Ровенского районного собрания Савва Коргунов исключен из партии и местного политического совета «Единой России» за дискредитирующие действия», - говорится в сообщении.

Ранее депутат уже привлекался к дисциплинарной ответственности: в отношении Коргунова выносилось предупреждение за недостойное поведение в общественном месте.