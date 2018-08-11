Депутата исключили из «Единой России» после скандала в баре
Депутат Ровенского политсовета «Единой России» в Саратовской области исключен из партии за недостойное поведение в баре.
В региональном отделении партии сообщили, что 5 августа в саратовском караоке-баре «Куршевель» депутат Савва Коргунов отказался оплачивать счет. Коргунов ушел из заведения, так и не расплатившись, сообщает РИА Новости. Региональный исполком партии провел проверку по данному факту.
«Депутат Ровенского районного собрания Савва Коргунов исключен из партии и местного политического совета «Единой России» за дискредитирующие действия», - говорится в сообщении.
Ранее депутат уже привлекался к дисциплинарной ответственности: в отношении Коргунова выносилось предупреждение за недостойное поведение в общественном месте.
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