Депутат Виталий Милонов предложил кормить солдат шаурмой
В Государственной думе РФ предложили ввести в меню российской армии шаурму.
С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов, аргументировав это тем, что солдатам России необходима питательная пища.
Он добавил, что солдаты, которые будут есть шаурму, будут физически выносливы, так как данное блюдо, по его мнению, является залогом боеспособности армейцев, сообщает «Федерал Пресс».
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