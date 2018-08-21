Депутат Виталий Милонов: Грузины хотят остаться грузинами

Депутат Госдумы Виталий Милонов дал свое видение желания певца Валерия Меладзе получить гражданство Грузии.

По мнению политика, это какой-то личный шаг, потому что Валерий Меладзе - этнический грузин, который хочет каким-то образом ощущать себя частью своей страны.

Виталий Милонов надеется, что подобная потребность для певца – культурная необходимость, так как во времена СССР никаких границ между Москвой и Тбилиси не существовало, отмечает «ПолитЭксперт».

Ранее певец Валерий Меладзе подтвердил подачу заявления на получение гражданства Грузии. Он особо отметил, что не будет отказываться от российского гражданства.