Депутат Виталий Милонов: Грузины хотят остаться грузинами
Депутат Госдумы Виталий Милонов дал свое видение желания певца Валерия Меладзе получить гражданство Грузии.
По мнению политика, это какой-то личный шаг, потому что Валерий Меладзе - этнический грузин, который хочет каким-то образом ощущать себя частью своей страны.
Виталий Милонов надеется, что подобная потребность для певца – культурная необходимость, так как во времена СССР никаких границ между Москвой и Тбилиси не существовало, отмечает «ПолитЭксперт».
Ранее певец Валерий Меладзе подтвердил подачу заявления на получение гражданства Грузии. Он особо отметил, что не будет отказываться от российского гражданства.
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